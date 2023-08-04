في برشيد : “بوفا” “كوكايين” و”خمور مهربة”

2023-08-04 / 13:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في عمليتين متفرقتين قامت بهما مصالح الدرك ببرشيد وسطات، الليلة الماضية، أسفرت عن حجز كميات مهمة من مخدر البوفا، وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، ومخدر الكوكاكيين.

مصادر مطلعة، كشفت للجريدة، أن تاجر المخدرات المشتبه فيه الرئيسي، قد لاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، فور وصول قوات الأمن الى مكان الممنوعات ، وقد تم حجز أزيد من 2500 قنينة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى المنازل.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بإعطاء تعليماته لإتمام الاجراءات القانونية، وإصدار مذكرات بحث وطنية في حق المتورطين.

وتسارع العناصر الأمنية ببرشيد وسطات، الزمن لوضع يدها على المتورطين في هذه الشكبة الإجرامية، مواصلة حملاتها الأمنية لتجفيف مختلف أوكار ومنابع المخدرات، والضرب بيد من حديد على جل المتورطين ومروجي هذه الآفات للشباب.

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