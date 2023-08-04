الرجاء يعلن توصله إلى حل لملفات نزاعاته

2023-08-04 / 13:21
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هبة بريس _ رياضة

اصدر نادي الرجاء الرياضي بلاغا يقول فيه انه انهى جميع ملفات نزاعاته مع بعض لاعبيه السابقين، وبالتالي تسوية ملف منعه من التعاقدات.

وقال نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، انه باشر اتصالاته مع الاتحاد الدولي “فيفا” العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من أجل تأهيل جميع لاعبيه الذين تعاقد معهم أخيرا، حتى يكونوا رهن إشارة المدرب الألماني جوزيف زينبايور في مباراة الفريق المقبلة أمام النصر السعودي، برسم دور ربع نهائي البطولة العربية

وقال ايضا أنه أنهى جميع ملفات المنع من التعاقد، مبرزا أنه في إطار سياسة المكتب المديري الهادفة إلى رفع المنع من التعاقد عن النادي، بسبب ملفات نزاعات سابقة تقدر بحوالي مليار ونصف سنتيم، توفقت إدارة النادي في إيجاد حل لجميع الملفات المتعلقة بالمنع

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