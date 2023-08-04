الدار البيضاء : مخمور يدهس شرطيين

2023-08-04 / 12:45
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هبة بريس _ الدار البيضاء

تعرض شرطيان يعملان بفرقة مكافحة العصابات بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لإصابات خطيرة خلال مزاولتهما لمهامهما الرسمية؛ وذلك بعد أن صدمهما أحد مستعملي الطريق، الذي كان في حالة سكر متقدمة وارتكب حادثة سير قبل أن ينحرف عن الطريق ويصيب الشرطيين.

وكشفت ولاية أمن الدار البيضاء أن الشرطيين كانا قد تدخلا بالشارع العام بعدما عثرا على جثة شخص يعيش حالة التشرد كان ضحية حادثة سير مع جنحة الفرار؛ وعند مشاركتهما في تأمين مكان الحادثة لتسهيل مأمورية مصلحة حوادث السير، انحرف أحد مستعملي الطريق عن مساره بسبب السرعة المفرطة وحالة السكر، متسببا في حادثة سير مع إحدى المركبات قبل أن يصيب الشرطيين بإصابات بليغة.

ونقل الشرطيان إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابتهما بجروح خطيرة وكسور متعددة؛ بينما تم توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة

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