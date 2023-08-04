اندلاع حريق مهول في مخيم للمهاجرين الأفارقة بمحطة أولاد زيان
هبة بريس _ الرباط
علم ان حريقا ا ندلع في مخيم يقطنه مهاجرون غير نظامين يتحدرون من دول جنوب الصحراء، أمام المحطة الطرقية “أولاد زيان”.
وفور توصلها بإخبارية هرعت مصالح الوقاية المدينة لمكان الحريق قبل أن تتمكن وحداتها من إخماد ألسنة النيران التي أتت على المخيم بأكمله،
وتفاعلا مع الحادث …باشرت المصالح الأمنية التحقيق من أجل معرفة ملابسات هذا الحادث الذي ليس الأول من نوعه في المخيم العشوائي.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
13 تعليقات
أودي واش مابغيتوش تخرجونا من هاذ الكارثة…؟؟؟! أنتم ترون دولا أوروبية أقوى منا بكثير تحارب الهجرة السرية… فكيف جعلتم من وسط الدار البيضاء مخيما للمهاجرين.. ؟؟! والكثير منهم مستعد للاجرام في حق المواطنين من اجل المال…!!… تركيا مثلا ترون أنها شنت حملة للتخلص منهم…. إذا لم تكن الصرامة فإن المغرب سيصبح قبلة لكل من ضاقت به في بلاده خاصة والقرن الافريقي يعرف توترات متزايدة…
الله بحرباش يبعدز شزيا على سكينة دار البيضاء الي مساكن كي عنيو من هاد الاجانب كين الي منهم دروف الي جبتو وكين الي اغلبية مجرمين خاص للدولة ديالنة دير لهم مخيم خاص للاجئين باش ميكونوش عطين صورة خيبة على بلادنا الحبيبة ونيت تكون المساعدات كتوصل لهم بشكل منظم وفنفس الوقت دولة يكون عندها علم بالعدد الاجئين وطدالك تسهل على الامن انهم يرقبو اشخاص المجرمين
على المصالح الأمنية ان تخلي مخيمات الأفارقة..
المواطنون المغاربة يشتكون تعرضهم لاعتداءات من طرف الأفارقة قرب محطة ولاد زيان..
على المغرب ترحيل اللاجئين الأفارقة لأنهم يشكلوا مصدر ازعاج للجميع..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب ترحيلهم..
عليهم ترحيلهم الى بلدهم الأم..
على الشرطة التحقيق في هذا الحريق..
الأفارقة احتلوا مخيمات في محطة أولاد زيان بالقوة..
كل التضامن اللا مشروط مع الأفارقة ضحية هذا الحريق الهائل..
عليهم إخلاء تلك الأماكن المتنازع عليها..
اللهم احفظهم ومن معهم في محنتهم..
هؤلاء الأفارقة لايحترمون قوانين البلد يجب ترحيلهم إلى خارج الحدود قبل فوات الأوان وكفى من الاعتداء على المواطنين ورجال الامن من يريد منهم الهجرة الى اروبا فالبحر اما مه وكفى