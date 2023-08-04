اندلاع حريق مهول في مخيم للمهاجرين الأفارقة بمحطة أولاد زيان

هبة بريس _ الرباط

علم ان حريقا ا ندلع في مخيم يقطنه مهاجرون غير نظامين يتحدرون من دول جنوب الصحراء، أمام المحطة الطرقية “أولاد زيان”.

وفور توصلها بإخبارية هرعت مصالح الوقاية المدينة لمكان الحريق قبل أن تتمكن وحداتها من إخماد ألسنة النيران التي أتت على المخيم بأكمله،

وتفاعلا مع الحادث …باشرت المصالح الأمنية التحقيق من أجل معرفة ملابسات هذا الحادث الذي ليس الأول من نوعه في المخيم العشوائي.

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