بولتون يحذر الولايات المتحدة من كابوس ينتظرها

2023-08-04 / 12:10
0
هبة بريس _ وكالات

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الولايات المتحدة من الانسحاب من حلف “الناتو”، إن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية

وأضاف بولتون في مقابلة مع قناة NewsNation التلفزيونية: “ستترك الولايات المتحدة حلف الناتو إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 2024”

وزعم أن ترامب يركز بشكل أساسي على مصلحته الخاصة وتحقيق المنفعة الشخصية لنفسه عند اتخاذ القرارات، وخاصة في مجال الأمن القومي.

وأكد أن العديد من الإنجازات المنسوبة إلى الرئيس السابق كانت تتعارض مع نواياه الحقيقية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيدروس : نحن أول بلد عربي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات

بيدروس : نحن أول بلد عربي يتأهل إلى ثمن…

2023-08-04 / 13:46
Photo of الرجاء يعلن توصله إلى حل لملفات نزاعاته

الرجاء يعلن توصله إلى حل لملفات نزاعاته

2023-08-04 / 13:21
Photo of الدار البيضاء : مخمور يدهس شرطيين

الدار البيضاء : مخمور يدهس شرطيين

2023-08-04 / 12:45
Photo of اندلاع حريق مهول في مخيم للمهاجرين الأفارقة بمحطة أولاد زيان

اندلاع حريق مهول في مخيم للمهاجرين الأفارقة بمحطة أولاد…

2023-08-04 / 12:20
Photo of الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف

الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف

2023-08-04 / 11:20
Photo of السيدة ليلى .. الإذاعية الشهيرة في ذمة الله

السيدة ليلى .. الإذاعية الشهيرة في ذمة الله

2023-08-04 / 11:10
Photo of مدير انوي “المنتصر” يدعم تفاهة “فرقة تنقاز “ويحارب الصحافة !

مدير انوي “المنتصر” يدعم تفاهة “فرقة تنقاز “ويحارب الصحافة…

2023-08-04 / 10:31
Photo of “اجتماع” تنسيقي لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

“اجتماع” تنسيقي لتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

2023-08-04 / 10:10
Photo of توقعات طقس الجمعة

توقعات طقس الجمعة

2023-08-04 / 09:00
Photo of الملك وضرورة تحلي الشباب بالجدية…مسار سينقل المغرب لمرحلة جديدة

الملك وضرورة تحلي الشباب بالجدية…مسار سينقل المغرب لمرحلة جديدة

2023-08-03 / 23:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق