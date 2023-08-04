السيدة ليلى .. الإذاعية الشهيرة في ذمة الله

2023-08-04 / 11:10
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هبة بريس _ الرباط

نعت الاعلامية صباح بن داود، والإذاعية فاطمة أقروط، الاذاعية المشهورة السيدة ليلى حيث كتبت تقول في تدوينة على فيسبوك : “السيدة ليلى في ذمة الله، الإذاعة المسموعة في صمت وحداد”.

والسيدة ليلى …اسمها مليكة الملياني، وهي من مواليد 1939 في درب “الحمام جديد” بمكناس. دخلت المجال الإذاعي في سن مبكرة للغاية، ثم صارت أشهر من نار على علم، إذ أصبحت الراحلة أول صوت إذاعي بدأ في الخمسينات، فقد قدمت برامج متنوعة وبصمت على مسار إعلامي متميز.

رحم الله السيدة مليكة الملياني، أو السيدة ليلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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