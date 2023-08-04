مدير انوي “المنتصر” يدعم تفاهة “فرقة تنقاز “ويحارب الصحافة !

هبة بريس

علمت هبة بريس ان برنامج الفقصة المسمى “الفرقة ” الذي اصاب المغاربة بالقيء كان هو من وراء دعمه ” مدير انوي” ؛ الأخير الذي اعطى تعليماته لدعم البرنامج … طبعا مدير الشركة المنتجة مدعوم من جهة ما …وبما ان الهواتف تتحرك خفية السيد خدا دعم كبير من طرف الشركة ومديرها وأخد معه مؤثرين “للبسط والفرفشة” بفلوس الشركة التي لازالت لواقطها تشكو العوز

البرنامج الذي عارضه عموم الجماهير المغربية خصوصا كيستغل قناة عمومية من أجل اشهار التفاهة وآخر ما كاين في التفاهة و”البسالة”ان ينطق دكتور مستهزء من المغاربة كونه على استعداد ان يرسل عائلات المغاربة من ماله الخاص وذلك ردا على انتقدات طالته بسبب ” رعونته ” و ” استغلاله لمجال هو ابعد من ان يكون على مقربة منه ”

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بطبيعة الحال …هاد السلوك هو لي باغيه مدير انوي سي المنتصر لي عندما يتعلق الامر بالصحافة كايتقرزز عليها وكايرفض المساهمة في تقدمها باستثناء موقع ولي نعمته ..مدير “قرزاز” اسد على البعض ونعامة تحت البعض الآخر ..نعم هذا هو المغرب اللذي يحب مدير انوي هو مغرب التفاهة اما مغرب الجد والعمل والنية لي باغيها سيدنا مابغاوهاش .

هاد الفضيحة خاص تحرك اصحاب القرار وبالخصوص مستشارين سيدنا باش يوقف وهاد العبث…الملك محمد السادس راه مابغاش مؤثرين ينتاحلو صفة صحفيين …مؤثرين كايشجعو المغرب بلغة ” التنقاز والحموضة ” والأصح انهم جاو يتسراو على ضهر اموال انوي لي جاية من مشتركين مفقوصين بالصبيب ديالها .

اسي المدير …هذا الأموال لي كاتقدر ب200 مليون سنتيم كان ممكن تدعم بها لواقط الهواتف ديالها عوض دعم ” الفرقة ” والفرقة نفسها منكم بريئة .

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