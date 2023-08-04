امرأة تنجو من الموت بأعجوبة بعدما أمضت 90 دقيقة بين فكي تمساح مفترس

هبة بريس _ وكالات

نجت سيدة إندونيسية من الموت بأعجوبة بعد أن بقيت عالقة لنحو 90 دقيقة بين فكي تمساح مفترس، وذلك قبل أن يتم إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقعت الحادثة عندما كانت، فالميرا دي جيسوس، البالغة من العمر 38 عاما، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.

وكانت تلك السيدة تعمل على جمع المياه من جدول مغطى بطبقة من الأعشاب قبل أن تتفاجىء بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه بغية افتراسها، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.

وبطريقة ما، تمكنت فالميرا من الصراخ طلبا للمساعدة ومقاومة التمساح لفترة كافية حتى يصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي رأس المرأة فوق الماء بينما تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد زملائها في العمل، في حين حاول البقية إبعاد التمساح عنها.

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