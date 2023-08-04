بعد صدمة الإقصاء.. هذا ما قالته مدربة منتخب ألمانيا للسيدات

هبة بريس _ رياضة

أبدت مارتينا فوس تيكلينبرغ، مدربة المنتخب الألماني، أسفها لخروج فريقها من الدور الأول ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، عقب التعادل 1 /1 مع نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة من البطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب المغربي الذي فاز على كولومبيا (متصدر الترتيب)، ليقتنص بطاقة العبور الثانية لدور الستة عشر.

لكن مارتينا فوس تيكلينبرغ قالت إن فريقها جاء للبطولة من أجل أهداف أخرى.

وأضافت في تصريحات لقناة “زد دي إف”: “الدعم كان كبيرا، وأردنا أن نلعب بشكل أفضل وأن نفوز بالمباراة، ولكن الأمر في النهاية يتعلق بالنتائج”.

وتابعت: “لم تكن مباراتنا… أظهرنا شجاعة وحاولنا، وصدمنا بالهدف الأول الذي هز شباكنا وخسرنا هدوءنا، افتقدنا الكثير من الأساسيات، ولم يكن أداؤنا كافيا لنتأهل عن المجموعة”.

من جانبه، قال كولن بيل، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي: “قضيت نصف حياتي في ألمانيا وأشعر بالأسف من أجلهن، لقد حاولن فعل كل شيء

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