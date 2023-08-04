توقعات طقس الجمعة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي وجهة تادلة وشرق الأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى وبالمنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل، مع سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب بالسواحل الوسطى وجنوب الواجهة المتوسطية، مع تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية، وتسجيل هبات لرياح قوية نوعا بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 19 و22 درجة بسهول تادلة وهضاب ملوية والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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