الملك وضرورة تحلي الشباب بالجدية…مسار سينقل المغرب لمرحلة جديدة

هبة بريس- الرباط

نوه الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة الذكرى ال24 لاعتلائه كرسي العرش، بالشباب المغربي المبدع، مؤكدا أنه متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة.

وجاء في الخطاب الملكي :” والمغاربة معروفون، والحمد لله، بخصال الصدق والتفاؤل، وبالتسامح والانفتاح، والاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل”.

وأضاف الخطاب :” فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات. فالشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا، بشهادة الجميع، وطنيا ودوليا، أجمل صور حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز، لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي”.

واسترسل الملك منوها بالشباب المغربي الجاد :”وتتجلى الجدية كذلك، في مجال الإبداع والابتكار، الذي يتميز به الشباب المغربي، في مختلف المجالات. وأخص بالإشادة هنا، إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي”.

كما جاء في الخطاب الملكي :”وهي مشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة “صنع في المغرب” وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج”.

وفي هذا الصدد قال الدكتور رشيد لزرق في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش ألح على ضرورة تحلي الشباب المغربي بقيم الصدق والتفاؤل، وبالتسامح والانفتاح، والاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة.

وأضاف لزرق أنه وكسبيل لمواصلة المسار التنموي الذي اعطى انطلاقته ووصل إلى درجة من التقدم والنضج، و التي يعد الشباب اساسها من خلال تقييم الحواجز والفرص المنوحة للشباب بغاية مشاركة الإيجابية للشباب، بجانب سياسات سوق العمل الشاملة للشباب، من أجل تذليل الحواجز القائمة و التحلي بالمبادرة.

وأكد لزرق أنه ولهذا فإن عاهل المغرب يوجه الشباب على ضرورة تحلي باقصى درجات الجدية لكون هذا المسار سينقل الوطن الى دخول لمرحلة جديدة تفسح امام المغرب آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة بدخولهم لمرحلة التنمية. فالتسلح بالجدية كمنهج و اسلوب عمل متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية، فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات.

وأشار لزرق أن الملك خصص الشباب بحيز كبير لكون الشباب المغربي شباب مبدع متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم، و لم يكن يراهن عليه أحد إذا أبهر المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم الجميع داخليا و دوليا و بعث أجمل صور لشعب المغربي في حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، ومما اثار مشاعر الفخر والاعتزاز، للملك و لك مكونات الشعب المغربي.

واسترسل لزرق مشيراً إلى أن هذه الروح جعلت المغرب يواصل انجازات و يتقدم بملف ترشيح مشترك، مع إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية، على جميع المستويات. مؤكداً متحدثنا أن الأمر ليس فقط في مجال الرياضة بل الشباب المغربي أظهر تفوقه في مجالات الإبداع والابتكار، في مختلف المجالات، و من بينها الصناعة و انتاج أول سيارة مغربية الصنع، بكفاءات وطنية و راس مال مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي.

وختم لزرق أن هذه النماذج تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات الشباب المغربي، و ضرورة تشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة “صنع في المغرب” وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج”.

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