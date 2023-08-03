اسبانيا ..انقاذ ثلاث مهاجرين مغاربة سافروا مختبئين داخل شاحنة تبريد
هبة بريس - متابعة
تمكنت الشرطة الوطنية الاسبانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل من إنقاذ ثلاثة مهاجرين غير شرعيين قاصرين يحملون الجنسية المغربية، من داخل شاحنة تبريد بميناء الجزيرة الخضراء، قادمة من المغرب في مشاهد مؤلمة .
وقالت وسائل اعلام اسبانية ، إن دورية تفتيش روتينية بميناء الجزيرة الخضراء، مكنت من العثور على المهاجرين يعد سماع أصوات قادمة من داخل الشاحنة القادمة من ميناء طنجة المتوسط.
وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين الثلاثة ظهرت عليهم علامات واضحة على الإرهاق وضيق في التنفس، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، قبل نقلهم عبر سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي المساعدة الطبية اللازمة.
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على الأحزاب و جمعيات المجتمع المدني القيام بحملات توعية و تحسيس من أجل وقف كل هذه المخاطرات التي يلجأ إليها بعض الشباب المغربي من أجل الهجرة مع كل ما تتضمنه من مخاطر واضحة المعالم على حياتهم .