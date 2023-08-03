مونديال السيدات باستراليا..إينفانتينو يهنئ اللبؤات

2023-08-03 / 22:51
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هبة بريس -

هنأ جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنتخب الوطني المغربي النسوي بمناسبة تأهله إلى دور ثمن نهائي كأس العالم “مونديال أستراليا ونيوزيلندا”. بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بهدف واحد لصفر

وحرص جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، على متابعة مباراة المنتخبين المغربي والكولومبي، في ملعب “نيب”، في مدينة “بيرث” الأسترالية، الخميس 3 غشت 2023.

ونزل جياني اينفانتينو بعد نهاية المباراة وفوز المنتخب المغربي بهدف واحد لصفر، لأرضية الملعب من أجل تهنئة لاعبات المنتخب الوطني المغربي وأعضاء الطاقم التقني.

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‫2 تعليقات

  1. من يكون هذا الخلق المسمى ايفانتينوا تعبدون النصارى وتتبعون ملتهم والله وصفهم بالضالين،أفيقوا،من سباتكم،ايها المسلمون الضالون اكثر من الضالين،الذين هم نصارى فالحياة قصيرة والحساب شديذ,اين،العلماء والمفتيين الساكتين عن الضلال لايغيرون،منكر ولو بكلمة حسابكم عسير امام،الله،ياعلماء،الجاهلية، الخوف من العباد،ولاتخافون،من الله قولوا كلمة حق في وجه كل من كان سببا في افساذ،هذا،المجتمع المغربي الذي لاحول له،ولاقوة،اصبحنا،نستحيي،ان نخرج مع زوجاتنا،واولادنا حتى لقضاء بعض،الحاجات ضهر الفساد في البر والبحر والجو والعلماء،لايحركون ساكنا خوفا،من البشر،ولاتخافون من رب البشر اينكم ايها العلماء الجهلة اينكم اينكم اينكم تخافون،من وزير الأوقات عفوا الاوقاف ولاتخافون من الخالق اف،لكم ايها المنافقون، وانتم تعلمون جيدا مامصير المنافقين الدرك الأسفل من النار قولوا،كلمة،وليقع،مايقع سحرة فرعون آمنوا بالله وكفروا بفرعون ولو كنتم في زمنهم لجعلتم فرعون الاه لكم خوفا من بطشه ايها المنافقون،سحرة فرعون فازوا بالجنة وانتم ان شاء الله ستفوزون بجهنم والسبب صمتكم عن قول كلمة حق في حق وزير لايعرف من الإسلام الا الاذان

  2. فقط للرد على التعليق الأخ؛عندما كتب انشاء الله سنفوز بجهنم،هذا ينم اولا على جهله اكثر من الجاهلين،فهو تمنى جهنم للغير والله يريد لنا الجنة ،اظن ان هذا الأخ اكثر من شرب ماءالزهر

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