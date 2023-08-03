مونديال السيدات باستراليا..إينفانتينو يهنئ اللبؤات

هبة بريس -

هنأ جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنتخب الوطني المغربي النسوي بمناسبة تأهله إلى دور ثمن نهائي كأس العالم “مونديال أستراليا ونيوزيلندا”. بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بهدف واحد لصفر

وحرص جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، على متابعة مباراة المنتخبين المغربي والكولومبي، في ملعب “نيب”، في مدينة “بيرث” الأسترالية، الخميس 3 غشت 2023.

ونزل جياني اينفانتينو بعد نهاية المباراة وفوز المنتخب المغربي بهدف واحد لصفر، لأرضية الملعب من أجل تهنئة لاعبات المنتخب الوطني المغربي وأعضاء الطاقم التقني.

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