مواجهة صيفية بين رجال التعليم ووزارة بنموسى لهذا السبب

هبة بريس - الرباط

تجدد الاحتقان في صفوف أسرة التعليم، في منتصف عطلة الصيف الجاري، بين أسرة التعليم ووزارة شكيب بنموسى، بسبب استمرار الاقتطاعات من الأجور، على خلفية مشاركة الأساتذة أطر الأكاديميات في الإضرابات الاحتجاجية خلال الموسم الدراسي الفارط.

وكان الأساتذة قد استبشروا خيرا بتراجع وزارة التربية الوطنية عن الاقتطاع من أجرة شهر يونيو 2023، بسبب تزامن موعد صرفها مع عيد الأضحى، والحديث عن قرار بعدم الاقتطاع من أجرة شهري يوليوز وغشت، ليتفاجأ العديد منهم بالاقتطاع من أجرتهم لشهر يوليوز المنصرم، مما أثار غضبا في صفوفهم، حيث أكدوا “عدم مشروعية” الاقتطاع، وشددوا على حقهم في الإضراب دفاعا عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.

وشكل هذا الوضع أول مواجهة بين الجانبين خارج فصول الدراسة، مما يطرح السؤال حول إستمراريتها حتى الدخول الموسم الدراسى المقبل، أم ان مجرد سحابة صيف عابرة ؟؟.

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