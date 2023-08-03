نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 39 و48 درجة بعدد من مناطق المملكة

2023-08-03 / 22:08
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هبة بريس - و م ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و48 درجة من الجمعة إلى الإثنين المقبلين، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و48 درجة وذلك ما بين السبت والإثنين المقبلين، بكل من الفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، وسطات، وقلعة السراغنة،

كما تتوقع المديرية في النشرة ذاتها (مستوى يقظة برتقالي)، تسجيل درجات حرارة يوم غد الجمعة، تتراوح ما بين 45 و48 درجة بكل من زاكورة وطاطا، وما بين 42 و44 درجة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح.

ووفق النشرة ذاتها، تتوقع المديرية (مستوى يقظة برتقالي)، تسجيل درجات حرارة، يومي السبت والإثنين المقبيلين، تتراوح ما بين 45 و48 درجة، بكل من طاطا وزاكورة، وما بين 43 و46 درجة، بكل من وزان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، والخميسات، والرحامنة، ومراكش، واليوسفية، وشيشاوة، والراشيدية، وورزازات، وتنغير، وداخل أقاليم العرائش، والقنيطرة.

وخلال الفترة الممتدة من السبت إلى الإثنين المقبلين، يتوقع أيضا، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و43 درجة بكل من الحاجب، وصفرو، وإفران، وسيدي بنور، وبرشيد، وبن سليمان، وأزيلال، والحوز، وداخل أقاليم سلا والصخيرات، وتمارة وشفشاون.

ويتوقع كذلك، وفق النشرة ذاتها (مستوى يقظة برتقالي) تسجيل هبات رياح قوية ما بين 70 و85 كلم في الساعة، ما بين يومي السبت والثلاثاء المقبلين، بكل من طنجة، وأصيلة، والفحص أنجرة، وغرب إقليم تطوان.

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