ايداع المتورطين في مقــ ـتل الشاب “بدر” سجن عكاشة بالبيضاء

2023-08-03 / 22:06
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هبة بريس - الرباط

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، بايداع خمسة أشخاص متورطين في قضية قتل الشاب “بدر” سجن “عكاشة” .

ووجهت للمتهمين المشتبه تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء، تهم، تتعلق ب“تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة” .

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء قد احالت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر .

جدير بالذكر ان مصالح الأمن بالدار البيضاء كانت قد اعتقلت المشتبه فيهم الخمسة بمدينة العيون، بعد مرور حوالي 35 ساعة من ارتكابهم لهذه الجريمة، وذلك خلال محاولتهم الفرار إلى خارج التراب الوطني .

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