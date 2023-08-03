قلعة مکونة : إعتقال فتاة قاصر تستدرج الضحايا لعصابة خطيرة

هبة بريس- متابعة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة التابعة ترابيا لإقليم تنغير ، من اعتقال فتاة رفقة ثلاث أفراد من عصابة، بعد إيقاعهم بمجموعة من الضحايا وتعريضهم للسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض.

وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية ، بعد تقديم شكاية ضد أفرادها لدى مركز الدرك الملكي بقلعة مكونة.

وتشير المعطيات إلى أن العصابة تسخر الفتاة القاصر من أجل استدراج الضحايا نحو منزل يقع بحي شعبي وسط قلعة مكونة، ليجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة بقية أفراد العصابة الذين يسلبونهم ما بحوزتهم من أموال وممتلكات.

ومكنت إفادات الضحايا وكذا تحريات عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة من تحديد هويات المشتبه فيهم توقيفهم تباعا، ليتم بعد ذلك تقديمهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات.

هذا، ومن المرتقب أن تتم إحالة الموقوفين المتابعين في حالة اعتقال بعد إستكمال إجراءات الاستماع بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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