تقارير تكشف تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري بعد زيارته الأخيرة لروسيا والصين

2023-08-03 / 21:39
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هبة بريس - الرباط

قال موقع “مغرب أنتلجنس”أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تدهور بشكل لافت ، خاصة بعد الزيارات الدولية التي قادته مؤخرا لعدد من الدول من بينها روسيا والصين .

وأضافت الموقع نسبة الى مصادره ، أن المخابرات الجزائرية والألمانية عقدا اجتماعا سريا للغاية في برلين لمناقشة موضوع غير مسبوق يتعلق بالحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، سيما أنه لم يتعافى من اصابته بفيروس كورونا وقضائه لفترة علاج طويلة بالمانيا.

واضاف الموقع أن الجنرال مهنة جبار ، رئيس المخابرات الجزائرية الخارجية ، وتحديداً مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) ، سيرأس سراً وفداً من مساعديه للقاء نظرائه في أجهزة المخابرات الألمانية الأجنبية ، BND ، في برلين لمناقشة الوضع الصحي لتبون .

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