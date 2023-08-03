السعيدية .. السلطات تداهم مقاهي الشيشة وتحجز أزيد من “100 نرجيلة”

2023-08-03 / 21:27
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هبة بريس - وجدة

قامت السلطات المحلية لمدينة السعيدية الساحلية، بحملة مداهمات واسعة للحد من انتشار تدخين الشيشة بمقاهي المدينة والمحطة السياحية مارينا.

وأسفرت المداهمات المستمرة لمقاهي الشيشة من طرف السلطة المحلية للملحقة الادارية الاولى القصبة، عن حجز ما يزيد عن 100 قنينة من النرجيلة.

و هذه الحملة تهدف إلى تنظيم ومتابعة نشاط مقاهي الشيشة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتدخين والصحة العامة، ومدى الامتثال للإرشادات والضوابط القانونية.

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