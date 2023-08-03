الصعود التاريخي للبؤات الاطلس لدور الثمن نموذج لمفهوم ” الجدية ” التي دعا لها ملك البلاد

قدم المتخب المغربي للسيدات في مباراة اليوم الخميس، ضمن نهائي الدور الاول من مونديال أستراليا ونيوزيلندا ، بعد الفوز الثاني على منتخب وصيف قارة أمريكا اللاتينية ” كولومبيا”، وصعود اللبؤات في أول مشاركة لهن الى دور الثمن النهائي لكأس العالم للسيدات، تطبيق سليم لمفهوم ” الجدية” التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش .

وقدم الملك محمد السادس في خطابه السامي للشعب المغربي، مفهوم ” الجدية” وللتحدي من خلال انتصارات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، كما عرض نفس التحدي في الطلب الذي قدمته المملكة المغربية بمشاركة مع اسبانيا والبرتغال لاحتضان مونديال2030، ونموذج كذلك لجدية الشباب المغربي في الابداع والابتكار .

وتكون لبؤات الاطلس، في صعودهن التاريخي الى دور الثمن في مونديال أستراليا ونيوزيلاندا، نموذج ثان لعزيمة المرأة المغربية و ” جديتها” في خلق الحدث في كافة المستويات الى جانب الرجال، من أجل النهوض بتنمية المغرب في كافة المجالات، خصوصا المجال الرياضي، الذي أبهر العالم بقدرة ” المغاربة ” على تحقيق الانجازات.

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