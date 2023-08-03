سيطرة ل ” فوكيد” على نتائج إمتحان المرشدين السياحيين بمراكش يثير ” جدل “

2023-08-03 / 18:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

خرج عدد ممن إجتازوا امتحان المرشدين السياحيين بمراكش، مؤخرا ، عن صمتهم ، من خلال النتائج المعلنة لهذه المباراة ، بعد تأكيدهم عن نجاح عدد من ل ” فوكيد” وسقوط عدد من حاملي الشواهد الجامعية والسجل القضائي النظيف بحسب وصف هؤلاء .

وقال هؤلاء ، أن العديد من المرشحين من دوي التجربة السياحية والدراسة ، قد تم إقصاءهم من النجاح ، والاقتصار على المرشدين الغير المرخصين من ذوي السوابق العدلية في مجال الارشاد السياحي بحسب قولهم.

ولم تخرج بعد الجهة التي نظمت المباراة من أجل تقديم توضيحات بخصوص تلك الاتهامات التي عبر عنها مشاركين في مباراة الارشاد السياحي،. خصوصا ان هذا الوضع يهم السياحة المغربية، لأن المرشد السياحي المؤهل يمثل سفير لبلده، في تقديم صورة إجابية لما تزخر به البلاد من معالم تاريخية وثقافية متنوعة الروافد .

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‫3 تعليقات

  1. شكراً أوّلا على تناول الموضوع بمصداقية وشفافية أنا واحد من المترشحين الناجحين ومجاز فالإسبانية وتم إسقاطي.
    يلا المترشحين بغاو ينشروا أرقام الملفات دياولهم مرحبا .
    حنت مهزلة بكل المقاييس.
    أقسم بالله.

  3. للأسف نتائج لا ترقى إلى مستوى المرحلة، نتائج جد محبطة. إدخال أشخاص بذون مؤهلات و أغلبهم لا يتوفر على شهادة التعليم الإبتدائي بذون مؤهلات لغوية و علمية همهم الوح لمهنة جد مهمة تعتبر مرآة المجتمع ، كما أن هناك إقصاء للمرأة.

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