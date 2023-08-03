الانقطاعات المتكررة للماء تُسائل مسؤولي سطات

محمد منفلوطي : هبة بريس

أضحت معظم الأحياء السكنية بسطات تعيش على وقع الانقطاعات المتكررة كل مساء دون سابق انذار ولا إعلان مسبق يحترم كرامة زبناء القطاع الوصي.

العديد من المواطنين وفي اتصالات متفرقة ب” هبة بريس” طالبوا المسؤولين جهويا واقليميا ومحليا بالتدخل للرد على استفسارات المواطنين حول الأسباب الرئيسية مع الانقطاعات اليومية لخدمات الماء، مستغربين الطريقة العشوائية التي تتم بها عملية تدبير القطاع والتي كانت موضوع انتقاذ من قبل عامل الاقليم خلال دورة المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الأخير، حيث صب جم غضبه على مديرها بالإنابة قائلا: ” علاش هذي ثلاث سنوات وخزانات الماء باقين مخدموش، علاش كيتلغاو هذه الصفقات… راه الناس برَّا كيوجهو لينا الانتقاذات..نحن مسؤولون وخاصنا نلقاو حلول للمشاكل المطروحة”.

هذا في الوقت الذي تتقادف فيه الكرة وتتبادل مابين مرمى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والأخير يعيدها إلى مرمى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فيما يقف المواطن حائرا يتابع سياسة الهروب إلى الأمام هاته دون ان يعرف الأسباب الرئيسية وراء تعثر خدمات الماء رغم طرقهم لجميع الأبواب دون جدوى.

وأضافت مصادرنا أن العديد من الأحياء السكنية ” كحي الخير، مجمع الخير، طريق ابن احمد، تجزئة الرياض العالي والتجزئات المحيطة بها، تعيش على وقع الانقطاعات المتكررة في خدمات الماء، الأمر الذي ولَّد لديهم حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية، وأدخلهم في أزمة عطش غير مسبوقة.

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