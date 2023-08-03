التلفزيون الإسباني يصف اللبؤات بالمنتخب البطولي الذي دخل التاريخ

هبة بريس _ رياضة

قال التلفزيون الإسباني العمومي المتخصص “تيليبورت” إن تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات، اليوم الخميس، في بيرث (أستراليا)، لدور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على كولومبيا (1-0)، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة، دخل التاريخ بكونه أول منتخب يتجاوز دور المجموعات خلال مشاركته الأولى في كأس العالم للسيدات.

وعلق (تيليبورت) قائلا: “المنتخب المغربي البطولي والقوي والمنظم للغاية، تمكن من خلق إحدى المفاجآت الكبرى في المونديال، بفوزه على كولومبيا وترك المنتخب الألماني القوي، بطل كأس العالم مرتين، خارج المنافسة”.

وأشار التلفزيون الرياضي الإسباني إلى أنه بعد بداية متعثرة أمام منتخب ألمانيا، استعاد المغرب قوته عقب فوزه على كوريا الجنوبية (1-0) وكولومبيا بنفس النتيجة ليحقق “التأهل عن جدارة”، وذلك خلال سنة تميزت بإنجازات كبرى للكرة المغربية في المشهد الكروي العالمي.

وأضاف المصدر ذاته أن “الفريق المغربي لديه أفكار واضحة. يستفيد من قدراته الفنية وإمكانات لاعبيه للهيمنة على الخصم”، مشيرا إلى “التنافسية والتضامن بين عناصر الفريق الوطني”.

وتابعت (تيليبورت) أن “مدرب المنتخب المغربي رينارلد بيدروس، نجح في تشكيل” فريق متجانس بين لاعبات يلعبن في الخارج ولاعبات محليات، وهي مجموعة تعمل من أجل الجميع”.

واحتل المنتخب المغربي، وهو أول منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس العالم للسيدات، عقب هذا الفوز، المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكولومبي (6 نقاط)، متقدما على منتخب ألمانيا (4 نقاط) وكوريا الجنوبية (1 نقطة).

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