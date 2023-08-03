عامل الحاجب يشرف على تدشين مشروع المركز الطرقي

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف عامل إقليم الحاجب، زين العابدين الأزهر، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة الحاجب بالإضافة إلى الجهاز الأمني و منتخبي الإقليم، يوم أمس الأربعاء، بمناسبة عيد العرش المجيد على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المركز الطرقي بالحاجب، بالطريق الوطنية رقم 13 جنوب مدينة الحاجب عند النقطة الكيلومترية 259 على مسافة 5 كلم من مدينة الحاجب، و28 كلم من البدال الطرقي شرق مكناس،

المشروع يهذف بالأساس إلى الحد من سقوط الأرواح بسبب حوادث السير المميتة التي تعرفها المنطقة منذ الزمان الماضي.

وقد خصص للمشروع مبلغ مالي قدره 38 مليون (درهم مع احتساب الرسوم) ممول بشراكة بين كل من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بـ 11،5 مليون درهم والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بـ 11،5 مليون دوهم والمجلس الإقليمي للحاجب بـ 7،5 مليون درهم وجماعة الحاجب حاملة المشروع بـ 7،5 مليون درهم.

وسيعمل أيضا المشروع على توفير خدمات متكاملة للناقلين والعربات وذلك بتوفير توقف آمن لعربات نقل البضائع بموقع مراقب ومجهز لاستقبال مختلف مركبات نقل البضائع بما فيها المخصصة للتبريد، وخدمات أخرى للعربات كورش صيانة ميكانيكية وكهربائية ومركز للفحص التقني ومحطة للوقود وميزان الحمولة وفضاء لآليات إزاحة الثلوج، وكذلك توفير خدمات للسائقين ومطعم وقاعة للصلاة ومرافق صحية وأماكن للاستراحة ومكاتب وتجاري

وتجدر الإشارة أنه لولا تدخل ” زين العابدين الأزهر ” عامل الإقليم لما تم إعطاء إنطلاقة هذا المشروع المهم إلى حيز الوجود

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0