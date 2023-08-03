مونديال السيدات.. “أنيسة لحماري” أفضل لاعبة في المباراة

هبة بريس _ رياضة

اختيرت المغربية أنيسة لحماري كأفضل لاعبة في مباراة المغرب وكولومبيا ،اليوم الخميس، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات 2023.

وكانت أنيسة لحماري التي تلعب في صفوف نادي غانغون الفرنسي، مسجلة الهدف الذي منح التأهل للبؤات الأطلس إلى ثمن النهائي.

وحصلت لبؤات الأطلس على ضربة جزاء بعد اسقاط الجرايدي في مربع العمليات، تصدت لها الحارسة الكولومبية لتعود الكرة لأنيسة لحماري التي سجلت هدف الفوز للمنتخب المغربي (د 45+4).

واحتل المنتخب المغربي، عقب هذا الفوز، المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكولومبي (6 نقاط)، متقدما على منتخب ألمانيا (4 نقاط) وكوريا الجنوبية (1 نقطة)

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