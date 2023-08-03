الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع المغرب

2023-08-03 / 15:59
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: “نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا”.

وأضاف بوتين موضحا: “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى

وتابع بوتين: “القارة كبيرة ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء، أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية”.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وأفريقيا يجب أن تعمق التعاون الاقتصادي بينهما.

وقال: “رأينا جميعًا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي

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تعليق واحد

  1. اكيد القارة الافريقية واعدة في شتى المجالات وكل الدول العظمى ادركت ذلك الا فرنسا التي لا زالت تعيش في وقت اكل عليه الدهر وشرب. المغرب خاصة يتعامل مع كل الدول بمنطق رابح رابح ويثمن كثيرا من يدعم وحدته الترابية وهو معياره الاساسي. المغرب تعامل مع الحرب الاكرانية الروسية بكل حيادية وهذا امر جد ايجابي لجميع الاطراف.

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