توقيع إتفاقيات مهمة بعمالة مكناس بحضور العامل الصبار ووزيرين مزور والصديقي

2023-08-03 / 15:45
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت القاعة الكبرى لعمالة مكناس، يوم أمس الأربعاء، حفل توقيع اتفاقية إطار تتعلق بإحداث سوق جهوي لبيع الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد بأكروبوليس بمكناس، بحضور الوزيرين في الحكومة، محمد الصديقي، ورياض مزور، و عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس و جواد باحجي رئيس جماعة مكناس ورئيس مجلس جهة فاس _ مكناس، و رئيس غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس، والمدير الجهوي والإقليمي لوزارة الفلاحة.

و تندرج هذه الاتفاقية ، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، في إطار التنزيل المجالي لمحور استراتيجية الجيل الأخضر المتعلق بإعادة هيكلة وتحديث قنوات تسويق المنتجات الفلاحية وتهدف إلى تعزيز مكانة مكناس كقطب فلاحي بامتياز.
و يضيف البلاغ، أنه إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، سيما ما يتعلق بتحسين ظروف التوزيع وجودة المنتجات الفلاحية، سيتم من خلال اعتماد 120 مجزرة حديثًة وإحداث 12 سوق جملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد في أفق 2030، تلبي المعايير الصحية وتستجيب لمتطلبات المستهلكين.
و في نفس السياق، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق من أجل إعادة هيكلة المرافق التابعة للمجازر الجماعية بمكناس، وهو المشروع الذي سيمكن من تحسين ظروف إنتاج اللحوم الحمراء وتخزينها ومراقبتها وتوزيعها مع احترام معايير النظافة والبيئة

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