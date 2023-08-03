نجوم يتفاعلون مع تأهل المنتخب المغربي النسوي

نجلاء مزيان : هبة بريس

تفاعل العديد من النجوم و المشاهير المغاربة عبر حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي مع تأهل المنتخب المغربي النسوي إلى ثمن نهائي “مونديال 2023″.

و في هذا الصدد، نشرت الفنانة أسماء لمنور صورة للمنتخب المغربي مرفوقة بتعليق جاء فيه:”انجاز جديد ينضاف لخزانة المغرب والمرأة المغربية الرائدة في كل المجالات فعلا، لالاهم لالاهم وفكلشي فايتاهم زين وهمة وعقل صافي ساليتي معاهم”.

و بدورها، علقت الفنانة كليلة بونعيلات على هذا الإنجاز الرياضي التاريخي عبر موقع انستقرام قائلة :”ألف مبروك للمنتخب النسوي تبارك الله عليكم والله يوفقكم”.

وجدير بالذكر أن لاعبات المنتخب المغربي حققن إنجازا تاريخيا، يومه الخميس بتأهلهن إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، إثر فوزهن على نظيراتهن الكولومبيات.

وأنعشت لبؤات الأطلس آمالهن في التأهل عقب انتصارهن على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف من توقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان ذلك الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد الأسترالية.

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