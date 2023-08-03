النيابة العامة تتابع 5 أشخاص في قضية الشاب “بدر”

2023-08-03 / 15:11
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هبة بريس _ الدار البيضاء

علم ان فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء قد احالت على أنظار الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، اليوم الخميس، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.

وجرى اليوم تكييف الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم على أنها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة.

ووجهت إلى المشتبه فيهم، كل حسب المنسوب إليه، تهم “تكوين عصابة إجرامية” و”القتل العمد” و “إخفاء معالم الجريمة” و”السرقة الموصوفة” و”محاولة القتل العمد” و”المشاركة”.

وإلى جانب هؤلاء، يستمع الوكيل العام كذلك إلى بعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية، بمن فيهم أصدقاء الشاب الفقيد ممن كانوا برفقته وبعض الشهود.

وكانت مصالح الأمن بالدار البيضاء قد أوقفت، الإثنين الماضي، المشتبه فيهم المدكورين بمدينة العيون، وذلك خلال محاولتهم الفرار إلى الخارج.

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‫11 تعليقات

  1. تحية لفرقة الشرطة القضائية و لوكيل الملك….أتمنى أن يكون الحكم مشددا عليهم لأنهم طغاة و بلطجية و قتلة و لصوص….الله يرحم بدر و يرحم تا الوليدات لي ماتو خمس سنين هدي بسباب المجرم الرئيسي

  11. خلال رؤيتي للفيديو الذي وثق عملية القتل العمد تبين ان الفاعلون تصرفوا وكأنهم خارج القانون وجسدوا عمليا فترة السيبة وخصوصا القاتل الرئيسي في الجريمة.على السلطات القضائية الحكم بالإعدام على هؤلاء الوحوش الآدمية لاسترجاع هيبة الدولة وترسيخ الأمن والطمأنينة في المجتمع المغربي،غير هذا سنرى في المستقبل فظاءع أخرى.

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