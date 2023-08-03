النيابة العامة تتابع 5 أشخاص في قضية الشاب “بدر”

هبة بريس _ الدار البيضاء

علم ان فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء قد احالت على أنظار الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، اليوم الخميس، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.

وجرى اليوم تكييف الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم على أنها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة.

ووجهت إلى المشتبه فيهم، كل حسب المنسوب إليه، تهم “تكوين عصابة إجرامية” و”القتل العمد” و “إخفاء معالم الجريمة” و”السرقة الموصوفة” و”محاولة القتل العمد” و”المشاركة”.

وإلى جانب هؤلاء، يستمع الوكيل العام كذلك إلى بعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية، بمن فيهم أصدقاء الشاب الفقيد ممن كانوا برفقته وبعض الشهود.

وكانت مصالح الأمن بالدار البيضاء قد أوقفت، الإثنين الماضي، المشتبه فيهم المدكورين بمدينة العيون، وذلك خلال محاولتهم الفرار إلى الخارج.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2