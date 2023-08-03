موعد مباراة المغرب فرنسا .. كأس العالم للسيدات
هبة بريس _ رياضة
بلغ المنتخب المغربي ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، عقب فوزه على نظيره الكولومبي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.
موعد وتوقيت مباراة المغرب فرنسا
بلغ المنتخب المغربي ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، عقب فوزه على نظيره الكولومبي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.
وسجلت هدف المنتخب المغربي أنيسة لحماري (د 45+4).
وعن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لمثله.
موعد وتوقيت مباراة المغرب فرنسا
يواجه المنتخب المغربي للسيدات منتخب فرنسا في مباراة الدور الثاني من منافسات كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، يوم الثلاثاء 8 غشت ابتداء من الساعة 11.30 بالتوقيت المغربي.
وتجرى المباراة على أرضية ملعب هندرماش بأستراليا، حيث سيقابل الفائز من المنتخبين المتأهل عن مواجهة الدنمارك أستراليا
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9 تعليقات
ستكون مقابلة صعبة جدا ولكن انشاء الله الفوز وانتصارهن أمام نظيرهن المنتخب النسوي الفرنسي.
مربوحة بإذن الله والفوز باللقب .
التاهيل إلى ربع النهائي بإذن الله.
يجب على المدرب تحسين اكثر في مستوى اللاعبات حتى يحققن الفوز بإذن الله أمام المنتخب النسوي فرنسي وبالتوفيق لهن.
حظ موفق باذن الله للبؤات ولكن حذاري من الفرنسيات هههههههههههه.
نخاف ان يقع لهن كما وقع للمنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس ضد المنتخب الفرنسي في قطر.
يآ لبؤات المغرب يجب عليكن ان تحضرن مجهوداتكن من أجل الفوز على المنتخب الفرنسي بكل روح رياضية وطنية شاملة رفع راية المغرب .
عاش المغرب ملكا وشعبا ومبروك على اللبؤات بفوزهن والصعود الى ربع النهائي ونتمنى لهن الفوز في المبارة القادمة أمام نظيرهن المنتخب الفرنسي يآرب.
يآ لبؤات المغرب يجب عليكن رد الاعتبار للمغرب وأن تعطين كل مجهوداتكن وأن تفوزن عليهن بكل طاقتكن اعانكن الله مربوحة بإذن الله.