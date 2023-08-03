موعد مباراة المغرب فرنسا .. كأس العالم للسيدات

هبة بريس _ رياضة

بلغ المنتخب المغربي ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، عقب فوزه على نظيره الكولومبي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

وسجلت هدف المنتخب المغربي أنيسة لحماري (د 45+4).

وعن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لمثله.

موعد وتوقيت مباراة المغرب فرنسا

يواجه المنتخب المغربي للسيدات منتخب فرنسا في مباراة الدور الثاني من منافسات كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، يوم الثلاثاء 8 غشت ابتداء من الساعة 11.30 بالتوقيت المغربي.

وتجرى المباراة على أرضية ملعب هندرماش بأستراليا، حيث سيقابل الفائز من المنتخبين المتأهل عن مواجهة الدنمارك أستراليا

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