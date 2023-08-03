مرحبا 2023.. عبور 1,2 مليون مسافر و280 ألف سيارة

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أن عملية مرحبا 2023 تمر في ظروف جيدة عبر الموانئ المغربية التي سجلت منذ 05 يونيو 2023 إلى غاية 31 يوليوز ،2023 عبور ما يزيد عن 1,2 مليون مسافر و280 ألف سيارة، وذلك بزيادة قدرها 21 في المائة بالنسبة للركاب و14 في المائة بالنسبة للسيارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن موانئ المملكة شهدت خلال أيام 29 و30 و31 يوليوز 2023 رواجا استثنائيا لمرحلة الدخول، حيث تم تسجيل 117.042 مسافر و29.078 سيارة.

وأشارت إلى أنه في إطار تتبع ومواصلة التدابير الرامية إلى إنجاح عملية “مرحبا 2023″، تعمل مصالح الوزارة على توفير جميع الظروف التقنية و اللوجيستيكية الكفيلة بإنجاح هذه العملية عبر تعبئة سعة النقل الكافية لنقل المغاربة القاطنين بالخارج، بالإضافة إلى تنويع الخطوط البحرية مع الحرص على مراقبة جودة الخدمات المقدمة على متن السفن، وكذا تتبع أسعار الرحالات.

وفيما يتعلق بمرحلة العودة والتي ستبدأ في الأيام المقبلة، ومن أجل ضمان عبور سلس وآمن للركاب في جميع الموانئ المغربية، أوصت وزارة النقل واللوجيستيك عموم المسافرين الراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم بالحجز المسبق لتذاكر سفرهم مع تأكيد تاريخ ووقت السفر بالنسبة لجميع الخطوط البحرية بما في ذلك “طنجة المتوسط / الجزيرة الخضراء” و “طنجة المدينة / طريفة”.

وأضافت أنه في حالة رغبة تغيير تاريخ السفر المحدد بالتذكرة، على المعنيين بالأمر التواصل مع الشركة المعنية عن بعد، قبل الوصول للميناء وذلك تجنبا لكل ازدحام محتمل على مستوى الموانئ.

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