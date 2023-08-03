مونديال السيدات.. ترتيب المغرب بعد المرور إلى الدور الثاني

2023-08-03 / 13:39
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هبة بريس _ رياضة

بلغ المنتخب المغربي ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، عقب فوزه على نظيره الكولومبي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

وسجلت هدف المنتخب المغربي أنيسة لحماري (د 45+4).

واحتل المنتخب المغربي، عقب هذا الفوز، المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكولومبي (6 نقاط)، متقدما على منتخب ألمانيا (4 نقاط) وكوريا الجنوبية (1 نقطة).

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‫4 تعليقات

  2. المغاربه ضد.حرق القرآن لكن لا يطبقون ما فيه
    هل يجوز شرعا للمرأة ان تلعب أمام الرجال بهكذا لباس

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