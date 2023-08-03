كأس العالم للسيدات .. المنتخب المغربي يتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي

2023-08-03 / 13:11
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هبة بريس _ القسم الرياضي

أبهر المنتخب المغربي للسيدات ، العالم ، اليوم الخميس، بعد تحقيقه فوز تاريخي يرفع همم المرأة المغربية والعربية والافريقية ، في كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا ، بعد فوز مستحق على وصيف القارة الأمريكية المنتخب الكولومبي بهدف واحد، وبالتالي الصعود لدور الثمن النهائي .

وعلى نهج الاسود في مونديال قطر والصعود لنصف النهائي، تكون لبؤات الاطلس في موعد مهم، بعد أول مشاركة لهن في كأس العالم، وصعودهن ثمن النهائي .

وخاض منتخب المغرب للسيدات مباراة مصيرية، ضد نظيره منتخب كولومبيا، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم، وحقق الصعود بعد أزيد من 114 دقيقة من القتالية في رقعة الملعب.

الجماهير المغربية والعربية، عاشت لحظة تاريخية بملعب “بارك” في مدينة بيرث الأسترالية، حيث لعب منتخب “لبؤات الأطلس” ورقته الأخيرة ضد منتخب كولومبيا، وبلغ الدور ثمن نهائي المونديال، علماً أن مهمته كانت صعبة جداً أمام متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ووصيف بطل أميركا.

ورغم الفوز التاريخي لمنتخب سيدات المغرب على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المباراة الماضية، كانت اللبؤات على موعد أخر من أجل تشريف المرأة والمغاربة عبر العالم، كان الامر يشبه معجزة بعد التأهل، رغم كل التوقعات كانت تضع منتخب كولومبيا والمانيا، غير أن ” الجدية” التي دعا لها الملك محمد السادس في خطاب العرش، كانت حاضرة بقوة في مباراة اليوم، بعد أن نوه جلالته بإنجاز الاسود في مونديال قطر.

مباراة أخرى صعبة في دور الثمن أمام المنتخب الفرنسي، لكن الاصرار على الفوز ووجود إرادة لدى لبؤات الاطلس، يمكن تحقيق المستحيلات، فكل التوفيق للبؤات الاطلس بهذا الإنجاز التاريخي للكرة النسوية المغربية.

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