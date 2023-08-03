مرتضى منصور يعلن استقالته من رئاسة نادي الزمالك

هبة بريس _ رياضة

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي رحيله عن رئاسة الزمالك، أو أي منصب له في النادي.

وقال منصور، إنه اتخذ قرارًا بالابتعاد عن المشهد في ظل أزمات وديون النادي، مطالبًا من يرغب برئاسة النادي بالترشح في الانتخابات.

وأضاف منصور في تصريحات: “رحلت عن نادي الزمالك، وأصبحت مشجعاً زملكاويا، سأتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة”.

ولفت إلى أن مديونية نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة بلغت 64 مليون جنيه مصري.

وتابع: “أقول لممدوح عباس، الأزمة بيني وبينك انتهت الآن، لقد رحلت عن النادي، وستقام انتخابات في أكتوبر المقبل، من يرد الترشح فليتقدم للانتخابات”.

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