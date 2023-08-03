مرتضى منصور يعلن استقالته من رئاسة نادي الزمالك

2023-08-03 / 13:07
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي رحيله عن رئاسة الزمالك، أو أي منصب له في النادي.

وقال منصور، إنه اتخذ قرارًا بالابتعاد عن المشهد في ظل أزمات وديون النادي، مطالبًا من يرغب برئاسة النادي بالترشح في الانتخابات.

وأضاف منصور في تصريحات: “رحلت عن نادي الزمالك، وأصبحت مشجعاً زملكاويا، سأتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة”.

ولفت إلى أن مديونية نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة بلغت 64 مليون جنيه مصري.

وتابع: “أقول لممدوح عباس، الأزمة بيني وبينك انتهت الآن، لقد رحلت عن النادي، وستقام انتخابات في أكتوبر المقبل، من يرد الترشح فليتقدم للانتخابات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال السيدات.. ترتيب المغرب بعد المرور إلى الدور الثاني

مونديال السيدات.. ترتيب المغرب بعد المرور إلى الدور الثاني

2023-08-03 / 13:39
Photo of كأس العالم للسيدات .. المنتخب المغربي يتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي

كأس العالم للسيدات .. المنتخب المغربي يتأهل إلى مرحلة…

2023-08-03 / 13:11
Photo of كأس العالم للسيدات..التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام كولومبيا

كأس العالم للسيدات..التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام كولومبيا

2023-08-03 / 10:28
Photo of ميسي يسجل ثنائية جديدة ويقود فريقه إلى دور الـ16 بالكأس

ميسي يسجل ثنائية جديدة ويقود فريقه إلى دور الـ16…

2023-08-03 / 09:27
Photo of بعد الاقصاء.. الوداد ينال مبلغ 100 ألف يورو من الاتحاد العربي على المشاركة

بعد الاقصاء.. الوداد ينال مبلغ 100 ألف يورو من…

2023-08-02 / 23:02
Photo of الوداد تقدم اعتراضا رسميا و مرباح: “رقم 5 من الهلال تلقى إنذارين و أكمل اللقاء”

الوداد تقدم اعتراضا رسميا و مرباح: “رقم 5 من…

2023-08-02 / 18:25
Photo of الوداد يغادر البطولة العربية بعد التعثر أمام الهلال

الوداد يغادر البطولة العربية بعد التعثر أمام الهلال

2023-08-02 / 17:18
Photo of بعد مشوار دام 28 عاما.. الأسطورة بوفون يعتزل رسميا كرة القدم

بعد مشوار دام 28 عاما.. الأسطورة بوفون يعتزل رسميا…

2023-08-02 / 17:03
Photo of خطة بيدروس أمام كولومبيا .. موعد مع تاريخ جديد

خطة بيدروس أمام كولومبيا .. موعد مع تاريخ جديد

2023-08-02 / 15:07
Photo of “جامايكا” لثمن نهائي كأس العالم للسيدات على حساب سيدات البرازيل

“جامايكا” لثمن نهائي كأس العالم للسيدات على حساب سيدات…

2023-08-02 / 14:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق