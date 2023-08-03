“سجن عكاشة” ينفي ما روج عن وضع أحد السجناء بزنزانة التأديب

2023-08-03 / 12:36
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هبة بريس _ الرباط

نفت إدارة “السجن المحلي عين السبع 1” ما تم ترويجه ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص السجين (إ.ع)، المعتقل بنفس السجن، كونه “يقبع بزنزانة التأديب الانفرادية لمدة عام وأربعة أشهر” وأنه “محروم من التواصل مع والديه عبر هاتف المؤسسة ومن بقية حقوقه”.

وقالت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، إن هذا السجين “موجود بغرفة انفرادية، وليس بزنزانة التأديب كما تدعي عائلته”، مبرزة أن “المعني بالأمر معروف بسوء سلوكه وتعدد مخالفاته داخل المؤسسة، كما سبق له التورط عدة مرات في المتاجرة بالممنوعات ومحاولة الاعتداء على باقي السجناء الموجودين معه بنفس الغرفة”.

وفيما يخص “ادعاء منعه من التواصل مع عائلته عبر هاتف المؤسسة”، أكدت إدارة هذه المؤسسة السجنية أنه “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين يستفيد من الاتصال بأسرته بشكل منتظم، كان آخرها اتصاله بوالديه بتاريخ فاتح غشت 2023، كما أنه يستفيد من الزيارة العائلية بشكل عادي، كان آخرها بتاريخ 26 يوليوز 2023، إضافة إلى باقي الحقوق التي يستفيد منها بقية النزلاء من تطبيب وتغذية وفسحة”.

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