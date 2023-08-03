الجواهري ينتقد تأخر إصلاح منظومة التقاعد

2023-08-03 / 12:22
0
هبة بريس _ الرباط

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن بنك المغرب لسنة 2022، والذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، حيث شدد على أن تأجيل إصلاح المقاصة من سنة إلى أخرى، ستزيد كلفة الإصلاح، وستؤدي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين عن مواصلته، وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.

واعتبر التقرير، أن إصلاح المقاصة أصبح اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي، تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمج في أفق 2025 على ما يناهز 5 مليون شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة وبأجور متدنية.

من جانب آخر، اعتبر الجواهري أن التحدي الأكبر اليوم، هو مواصلة ترسيخ المصداقية على المستوى الداخلي، موضحا أن هذا يتطلب بلا شك تسريع الإصلاحات.

لكن، يستدرك التقرير، يستوجب أيضا تقييما منتظما لهذه الإصلاحات، وتواصلا واضحا بشأنها، مع تحديد الأولويات، وتمييز ما هو قابل للتحقيق على المدى القصير وبين ما يمكن التطلع إليه على المديين المتوسط والبعيد.

وخلص إلى أن اعتماد هذه المقاربة سيمكن من تعزيز انخراط المواطن في العمل العمومي، ورفع مردودية الإصلاحات، حينها، يردف الجواهري، لن يبقى تحقيق طموح الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، الذي من شأنه أن يضمن مستقبلا أفضل للشباب، أمرا بعيد المنال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرحبا 2023.. عبور 1,2 مليون مسافر و280 ألف سيارة

مرحبا 2023.. عبور 1,2 مليون مسافر و280 ألف سيارة

2023-08-03 / 13:59
Photo of “سجن عكاشة” ينفي ما روج عن وضع أحد السجناء بزنزانة التأديب

“سجن عكاشة” ينفي ما روج عن وضع أحد السجناء…

2023-08-03 / 12:36
Photo of دعوات للفتيت لمأسسة الحوار القطاعي

دعوات للفتيت لمأسسة الحوار القطاعي

2023-08-03 / 12:03
Photo of الـ untm : نرفض كل مقتضيات مسودة النظام الأساسي “المسربة”

الـ untm : نرفض كل مقتضيات مسودة النظام الأساسي…

2023-08-03 / 11:16
Photo of الاقتطاع من أجور الأطر الإدارية التربوية يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

الاقتطاع من أجور الأطر الإدارية التربوية يجر بنموسى للمساءلة…

2023-08-03 / 09:16
Photo of طقس الخميس .. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

طقس الخميس .. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

2023-08-03 / 08:58
Photo of وزارة السياحة: “المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا”

وزارة السياحة: “المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا…

2023-08-02 / 23:05
Photo of الشقق المفروشة و المشبوهة في المدن الساحلية تستنفر السلطات

الشقق المفروشة و المشبوهة في المدن الساحلية تستنفر السلطات

2023-08-02 / 22:52
Photo of عمور: “إشعاع الأسود في المونديال ساهم في رفع واردات السياحة بالمغرب”

عمور: “إشعاع الأسود في المونديال ساهم في رفع واردات…

2023-08-02 / 21:36
Photo of بتعليمات ملكية.. وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقية لدعم الأسر المقدسية

بتعليمات ملكية.. وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقية لدعم…

2023-08-02 / 21:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق