الجواهري ينتقد تأخر إصلاح منظومة التقاعد

هبة بريس _ الرباط

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن بنك المغرب لسنة 2022، والذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، حيث شدد على أن تأجيل إصلاح المقاصة من سنة إلى أخرى، ستزيد كلفة الإصلاح، وستؤدي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين عن مواصلته، وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.

واعتبر التقرير، أن إصلاح المقاصة أصبح اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي، تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمج في أفق 2025 على ما يناهز 5 مليون شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة وبأجور متدنية.

من جانب آخر، اعتبر الجواهري أن التحدي الأكبر اليوم، هو مواصلة ترسيخ المصداقية على المستوى الداخلي، موضحا أن هذا يتطلب بلا شك تسريع الإصلاحات.

لكن، يستدرك التقرير، يستوجب أيضا تقييما منتظما لهذه الإصلاحات، وتواصلا واضحا بشأنها، مع تحديد الأولويات، وتمييز ما هو قابل للتحقيق على المدى القصير وبين ما يمكن التطلع إليه على المديين المتوسط والبعيد.

وخلص إلى أن اعتماد هذه المقاربة سيمكن من تعزيز انخراط المواطن في العمل العمومي، ورفع مردودية الإصلاحات، حينها، يردف الجواهري، لن يبقى تحقيق طموح الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، الذي من شأنه أن يضمن مستقبلا أفضل للشباب، أمرا بعيد المنال.

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