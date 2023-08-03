دعوات للفتيت لمأسسة الحوار القطاعي

هبة بريس _ الرباط

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية إلى مأسسة الحوار القطاعي، وحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أصدرته عقب مؤتمرها الوطني الرابع أن نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة.

ودعت الجامعة عموم مسؤوليها، جهويا وإقليميا ومحليا، إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، من خلال الاستجابة لأولوية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.

هذا والتزمت قيادة الجامعة المنتخبة، بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات، دون تجزئ أو تفيء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب.

وطالب البيان من جهة أخرى، إلى إعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى وفق مقاربة منصفة، داعيا مكونات الصف النقابي بقطاع الجماعات الترابية، إلى توحيد الفعل النضالي لتجديد مخرجات التفاوض حو ل مقتضيات النظام الأساسي.

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