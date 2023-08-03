جون بايدن

بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

2023-08-03 / 10:24
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هبة بريس

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، للإفراج الفوري عن رئيس النيجر، محمد بازوم، المحتجز مع عائلته من قبل قادة الانقلاب، مشددا على أهمية الدفاع عن القيم الديمقراطية.

وقال بايدن في بيان إن “الدفاع عن القيم الديمقراطية الأساسية وعن النظام الدستوري والعدالة والحق في التجمع السلمي، أمور ضرورية للشراكة بين النيجر والولايات المتحدة”.

وأضاف: “أدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر”.

وكان الحرس الرئاسي قد أطاح في 26 يوليو برئيس النيجر، محمد بازوم، حليف الغرب الذي مثل انتخابه قبل عامين أول انتقال سلمي للسلطة في بلاده منذ الاستقلال.

وقال بايدن إنه بينما تحتفل النيجر بالذكرى السنوية الثالثة والستين لاستقلالها هذا العام، فهي تواجه تحديا خطيرا لديمقراطيتها، مضيفا: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر لتكريم شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن والمتأصلة في القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحكم الذي يقوده المدنيون”.

وتابع: “للشعب النيجيري الحق في اختيار قادته. لقد أعربوا عن إرادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة – ويجب احترام ذلك”.

وتقدم الولايات المتحدة للنيجر مئات ملايين الدولارات من المساعدات، لا سيما الإنسانية، وتنشر في البلاد نحو ألف جندي في إطار مكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تحدث مع بازوم، الأربعاء، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه، بالاتفاق مع مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة إيجاد تسوية سلمية تتيح للنيجر بأن يبقى شريكا قويا في مجال الأمن الإقليمي والتنمية”.

وسبق لبلينكن أن تحدث أيضا مع رئيس النيجر، الثلاثاء، وكذلك في بداية الأزمة، مكررا نداءاته إلى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك نيجيريا والاتحاد الأفريقي.

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‫13 تعليقات

  1. الدب الروسي صبح يزعج الغرب ويضرب في الفر كل مخططاتهم. القلعة الاخيرة سقطت.

  8. على الولايات المتحدة الأمريكية التدخل من أجل فك الحصار على رئيس النيجر المحتجز..

  13. أمريكا اخر من يريد الخير للنيجر و لافريقيا …هم يريدون الثروات فقط وليذهب شعب النيجر للجحيم…ولمن لا يريد فهم الأمور فليشاهد فيلم shooter…فكل سياسة أمريكا تمر عبر افلامها من أجل التطبيع مع سياستها الاستعمارية…

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