رغد صدام حسين تعرض شهادة نسبها- (صورة

هبة بريس _ وكالات

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، عبر حسابها على “تويتر”، شهادة نسبها، والذي تبين أنه يعود إلى الإمام علي بن أبي طالب.

وفي شهادة النسب الصادرة عن “الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف”، والموقعة من الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي، يتم عرض نسب رغد، بدءا من والدها صدام حسين، وصولا إلى الإمام علي بن أبي طالب.

واكتفت رغد بنشر صورة نسبها، الذي يعود إلى آل بيت رسول الله محمد “صلى الله عليه وسلم”، دون أن تكتب أي تعليق على الصورة

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