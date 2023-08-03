Inter Miami's Argentine forward Lionel Messi celebrates after scoring a goal during the Leagues Cup Group J football match between Inter Miami CF and Cruz Azul at DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on July 21, 2023. (Photo by Chandan KHANNA / AFP)

ميسي يسجل ثنائية جديدة ويقود فريقه إلى دور الـ16 بالكأس

2023-08-03 / 09:27
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هبة بريس

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية جديدة، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى دور الـ16 في بطولة كأس الدوري الأمريكي والمكسيكي لكرة القدم.

وبعدما تأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، احتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.

وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب ونقل الكرة إلى روبرت تيلور الذي رفعها فوق عدة مدافعين وتسلمها ميسي بصدره ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.

وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق عبر لاعب وسط أوروغواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.

واختتم ميسي غير المراقب هجمة مرتدة بتسديدة أخرى قريبة المدى في الشباك بالدقيقة 72.

وكان هذا خامس أهداف ميسي في ثلاث مباريات بعد التسجيل أمام كروز أزول وأتلانتا يونايتد في دور المجموعات بالبطولة التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

وسيلتقي ميامي في الدور المقبل مع دالاس.

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