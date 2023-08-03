الاقتطاع من أجور الأطر الإدارية التربوية يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

2023-08-03 / 09:16
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هبة بريس _ الرباط

وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي سؤالا كتابيا للوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ، سجل فيه تفاجؤ أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية لقهقرة في مرتبهم واقتطاعات مهمة في الأجرة الشهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار، مما أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية وغيرها، بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل.

وأوضح السطي أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات، أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022.

وساءل المستشار بنموسى حوا سبب هذه الاقتطاعات والتي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 18/5/1993 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
..
كما تساءل السطي حول أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و 2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية.

ودعا صاحب السؤال بنموسى إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الوضع وارجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين

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‫9 تعليقات

  1. على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ان تخرج بإشعار قبلي قبل الاقتطاع…

  3. وزارة التربية الوطنية تقنع الإحتجاجات بالاقتطاع من الأجور الغير القانونية ..

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