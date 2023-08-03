طقس الخميس .. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ونسبيا حار بالمنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، مع سحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية مع احتمال ضباب بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية خلال الصباح.

كما يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالوسط وشمال الأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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