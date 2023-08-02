الشقق المفروشة و المشبوهة في المدن الساحلية تستنفر السلطات

2023-08-02 / 22:52
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سارعت السلطات الأمنية و الترابية بعدد من المدن خاصة الساحلية لتعميم دوريات على ملاك الشقق المعدة للكراء قصد التشدد في عمليات التأجير اليومي.

و طلبت السلطات من الملاك ضرورة اخترام الدوريات المنظمة لعملية كراء الشقق المفروشة و منها التحصل على نسخة من بطائق التعريف الوطنية لكل الأشخاص المكترين.

كما طلبت السلطات المعنية من ملاك الشقق بضرورة ملء استمارة خاصة تتضمن حميع المعطيات المطلوبة من المكترين و إخبار السلطات بها في حينه.

و تروم السلطات من خلال مثل هاته التدابير تنظيم القطاع من جهة و كذا تفادي لجوء بعض المبحوث عنهم في قضايا إجرامية أو إرهابية لكراء الشقق قصد التواري عن أنظار الجهات الأمنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة السياحة: “المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا”

وزارة السياحة: “المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا…

2023-08-02 / 23:05
Photo of عمور: “إشعاع الأسود في المونديال ساهم في رفع واردات السياحة بالمغرب”

عمور: “إشعاع الأسود في المونديال ساهم في رفع واردات…

2023-08-02 / 21:36
Photo of بتعليمات ملكية.. وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقية لدعم الأسر المقدسية

بتعليمات ملكية.. وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقية لدعم…

2023-08-02 / 21:11
Photo of إطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الذكي لتسيير الموانئ الترفيهية

إطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الذكي لتسيير الموانئ الترفيهية

2023-08-02 / 20:38
Photo of بعد مقال هبة بريس.. لجنة مركزية تحط الرحال ليلا بمستشفى سطات

بعد مقال هبة بريس.. لجنة مركزية تحط الرحال ليلا…

2023-08-02 / 19:10
Photo of تفاصيل التوقيعات المزورة بإسم عمدة طنجة ودخول الفرقة الوطنية على الخط

تفاصيل التوقيعات المزورة بإسم عمدة طنجة ودخول الفرقة الوطنية…

2023-08-02 / 19:09
Photo of الصين تتجه لمنع القاصرين من استخدام الإنترنت

الصين تتجه لمنع القاصرين من استخدام الإنترنت

2023-08-02 / 16:41
Photo of إدانة ناشط بـ5 سنوات على خلفية تدوينات تندد بالتطبيع

إدانة ناشط بـ5 سنوات على خلفية تدوينات تندد بالتطبيع

2023-08-02 / 15:56
Photo of أعوان وزارة الداخلية يحظون بزيادة في الأجور

أعوان وزارة الداخلية يحظون بزيادة في الأجور

2023-08-02 / 12:57
Photo of واد ملوية …معطيات تدفع المراقبين إلى دق ناقوس الخطر

واد ملوية …معطيات تدفع المراقبين إلى دق ناقوس الخطر

2023-08-02 / 12:27

تعليق واحد

  1. احذروا من الشقق المفروشة للكراء،احتمالية وجود كاميرات متخفية لتسجيل كل مايدور هناك ويمكن أن تخرق خصوصيات الناس وبيعها لمواقع إباحية.. الخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق