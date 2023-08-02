الشقق المفروشة و المشبوهة في المدن الساحلية تستنفر السلطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سارعت السلطات الأمنية و الترابية بعدد من المدن خاصة الساحلية لتعميم دوريات على ملاك الشقق المعدة للكراء قصد التشدد في عمليات التأجير اليومي.

و طلبت السلطات من الملاك ضرورة اخترام الدوريات المنظمة لعملية كراء الشقق المفروشة و منها التحصل على نسخة من بطائق التعريف الوطنية لكل الأشخاص المكترين.

كما طلبت السلطات المعنية من ملاك الشقق بضرورة ملء استمارة خاصة تتضمن حميع المعطيات المطلوبة من المكترين و إخبار السلطات بها في حينه.

و تروم السلطات من خلال مثل هاته التدابير تنظيم القطاع من جهة و كذا تفادي لجوء بعض المبحوث عنهم في قضايا إجرامية أو إرهابية لكراء الشقق قصد التواري عن أنظار الجهات الأمنية.

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