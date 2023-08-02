عمور: “إشعاع الأسود في المونديال ساهم في رفع واردات السياحة بالمغرب”

2023-08-02 / 21:36
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن واردات السياحة المغربية من العملة الصعبة قد شهدت تطورا ملحوظا في الستة أشهر الأولى من هذا العام.

و أوضحت وزيرة السياحة بأن هذه الإنجازات القياسية تعود إلى عدة عوامل، أولها، الاشعاع الدولي الاستثنائي الذي تشهده بلادنا، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال القوة الناعمة، وكذا الإشعاع العالمي للمغرب خلال كأس العالم 2022.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة لعبت دورا محوريا في دعم الفاعلين، سواء عن طريق المخطط الاستعجالي الذي رصدت له 2 مليار درهم، والترويج المستمر أو من خلال خارطة الطريق عبر تعزيز الربط الجوي.

وشددت عمور على أن الالتزام الراسخ لمهنيي القطاع، الذين ضاعفوا مجهوداتهم من أجل تحسين تجربة السائح، كان أيضا عاملاً حاسما في النجاح.

هذا و قد بلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب في نهاية يونيو، أكثر من 6,5 مليون سائح، مسجلا نموا بنسبة 21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وجاء في بلاغ للوزارة السالفة الذكر أن إيرادات السياحة من العملة الصعبة بلغت إلى متم شهر يونيو 2023 ما يعادل 47,8 مليار درهم، مسجلة زيادة استثنائية بنسبة 43 في المائة مقارنة مع نفس الفترة في 2019.

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