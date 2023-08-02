إطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الذكي لتسيير الموانئ الترفيهية

2023-08-02 / 20:38
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هبة بريس ـ الرباط

أطلقت رسميا مصالح الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا باسم “بورتنيت” النظام المعلوماتي الذكي للتسيير المندمج للموانئ الترفيهية بالمغرب.

و في هذا الصدد، أكدت الوكالة الوطنية للموانئ و شركة تدبير ميناء طنجة المدينة و وكالة تهيئة وادي أبي رقراق، و مؤسسة PortNet في بلاغ مشترك أن النظام الجديد الموسوم ب”سمارت مارينا” يهم موانئ ترفيهية من قبيل مارينا سمير، ومارينا المضيق، ومارينا طنجة، فضلا عن مارينا أبي رقراق.

وسيغطي النظام المعلوماتي الجديد عمليات ومسار الحجز المسبق بأكمله، كما يقدّم لراكبي القوارب ومرتادي موانئ الترفيه حلا رقميا متقدما لتسهيل حجوزاتهم عبر الإنترنت وتحسين تجربة استخدامهم.

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